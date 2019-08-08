المالية ترفض طلب تحويل عقود مفوضية الانتخابات الى الملاك الدائم

2019/08/08 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … رفضت وزارة المالية الاتحادية تحويل موظفي العقود في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اقليم كردستان والعراق الى موظفين دائمين.وقال رزكار حاج حمه نائب رئيس المفوضية في تصريح صحفي، انهم “طلبوا من وزارة المالية بتحويل موظفي العقود في المفوضية الى دائمين حتى تقوم المفوضية بتسيير اعمالها بصورة افضل، الا ان وزارة المالية […]

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