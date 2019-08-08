توتنهام يتوصل لاتفاق مع ديبالا.. وعائق وحيد أمام الصفقة

2019/08/08 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ذكرت تقارير صحفية إنجليزية ،الخميس، أن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي قد توصل لاتفاق مع إدارة توتنهام هوتسبير الإنجليزي على الانتقال إلى الفريق اللندني بداية من الموسم المقبل.وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية في تقرير لها، إن “ديبالا قد توصل لاتفاق مع السبيرز، عقب توصل إدارة ناديه مع النادي الإنجليزي”.وأوضح التقرير […]

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