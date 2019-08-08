2019/08/08 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تخرج وزارة الصحة من قفص الاتهام، حتى لو ليوم واحد، دائما وفي اغلب الأوقات تقضي وزارة الصحة وقتها في ملعب الدفاع حتى يتحول وزير الصحة إلى حارس مرمى تمضي عليه الكثير من الكرات.وزير الصحة علاء العلوان جاء الى الوزارة وفي حقيبته خطط جديدة وافكار جديدة لكنها سرعان ما ذابت مع اول ازمة تمر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة..حارس مرمى بلا اقدام المركز الخبري الوطني.

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