مجهولون يذبحون شرطيا جنوب سامراء

2019/08/08 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأن مسلحين مجهولين اقدموا على خطف شرطي وذبجه جنوب سامراء في محافظة صلاح الدين.





وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن مسلحين مجهولين اقدموا اليوم، على خطف شرطي وذبحه ورميه على جانب طريق في منطقة الاسحاقي جنوب سامراء.



واضاف المصدر، أن القوات الامنية تنفذ حاليا عمليات دهم وتفتيش بحثت عن المنفذين.





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