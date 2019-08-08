2019/08/08 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M-cbCVe5WKg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار اخر مع احمد الحلو | مافيا المخدرات والقمار _فساد سياسي ام نسيان أمني؟) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوار اخر مع احمد الحلو | مافيا المخدرات والقمار _فساد سياسي ام نسيان أمني؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).