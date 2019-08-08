نورس يحاول صيد بطة عمرها يوم واحد (صور)

2019/08/08 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عرضت لقطات مصورة مشاهد مميزة من الطبيعة الأمر لهجوم غريب من أحد النوارس على بطة عمرها يوم واحد.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التقط المصور الفوتوجرافي ستيف كوكس البالغ من العمر 62 عاما الصور للنورس خلال محاولته اصطياد البطة، لكن أحسن حظها أن والدتها شنت هجوما شريا على النورس وأعادت صغيرتها سالمة.

علق المصور على الحادث الملتقط في غرب سا**** البريطانية، بأنه يعلم أنها الطبيعة لكنه كان سعيدا بفرار الفرخ الصغير.

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