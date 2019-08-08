2019/08/08 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائمقام الحلة صباح الفتلاوي اليوم الخميس ، أن المدينة ستعيش أزمة مرورية خانقة تستمر لأكثر من شهر بسبب إغلاق شارع ٦٠ لإكمال اعمال مشروع مجاري الحلة الكبير.وقال الفتلاوي , أن ” مدينة الحلة تفتقر لشبكة الطرق التي تجعلها مؤهلة لحركة السيارات في حال أي قطع في شوارعها الرئيسية “.وأشار , إلى أن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بابل تعيش أزمة مرور خانقة لهذا السبب ..؟ النعيم نيوز.

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