2019/08/08 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت امانة بغداد اليوم الخميس عن حملة لازالة التجاوزات شرق وجنوب شرق بغداد.وأكدت الامانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “قيام ملاكاتها في بلدية الشعب بحملة اغلقت خلالها العديد من المطاعم والمقاهي الشعبية ضمن شارع المشاتل المحلة 315 والمؤجرة كمشاتل وقام مستأجريها بتغيير جنس العمل الى مطاعم ومقاهي شعبية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامانة تغلق مقاهي وتزيل متجاوزين في الكرادة والشعب وكالة خطوة برس.

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