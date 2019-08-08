2019/08/08 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه المنتخب الوطني، نظيره السوري اعلى ملعب كربلاء الدولي مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة غرب آسيا.ويسعى المنتخب الوطني الى خطف بطاق العبور الى المباراة النهائية في حال استطاع الفوز في مباراة اليوم، بغض النظر عن نتيجة مباراته الاخيرة امام اليمن.وبحسب المعلومات فإن مدرب المنتخب الوطني سريتشكو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشكيلة المنتخب العراقي لمباراة سوريا اليوم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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