الحرس الثوري : اي حرب على ايران ستشكل تهديدا لانظمة سياسية في المنطقة

2019/08/08 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي اليوم الخميس :” ان أي حرب على إيران ستشكل تهديدا لأنظمة سياسية في المنطقة”.وأضاف سلامي في كلمة اليوم الخميس أمام حشد من قوات الحرس الثوري بمدينة كرمانشاه غربي ايران :” اي حرب جديدة في المنطقة ستعرض إسرائيل لخطر حقيقي..جغرافية إيران تشكل خطرا على العدو في أي […]

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