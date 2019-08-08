تجنيد الأطفال.. قنبلة موقوتة حتى بعد انتهاء النزاعات والحروب

2019/08/08 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوجد مئات الآلاف من الأطفال المُستخدَمين بوصفهم جنوداً في النزاعات المسلحة حول العالم.وكثير من الأطفال مختطفون وقد تعرضوا للضرب لإخضاعهم، فيما ينضم آخرون إلى

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