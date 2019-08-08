العراق يخفض سعر بيع خام البصرة الخفيف في ايلول إلى آسيا

2019/08/08 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أفادت وثيقة تسعيرة اطلعت عليها وسائل اعلام اجنبية، اليوم الخميس، أن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في أيلول

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