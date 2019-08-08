لجنة البرنامج الحكومي النيابية تعلن عن استجواب قريب لعبد المهدي

2019/08/08 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية، الخميس، عن نسب انجاز البرنامج الحكومي، مؤكدة أنها بلغت 36%، فيما كشفت عن استجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ووزرائه بعد انتهاء الفصل التشريعي.وقالت اللجنة في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى مجلس النواب حول الاعلان الرسمي عن التقييم للتقرير الحكومي النصف سنوي وحضرته /المعلومة/، إنه “ناقشنا التقرير […]

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