2019/08/08 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الجمهورية العربية السورية عن رفضها القاطع والمطلق للاتفاق الذي أعلن عنه الاحتلالان الأميركي والتركي حول ما يسمى “المنطقة الآمنة”.وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين “إن سوريا تعرب عن رفضها القاطع والمطلق للاتفاق الذي أعلن عنه الاحتلالان الأميركي والتركي حول ما يسمى “المنطقة الآمنة” والذي يشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة أراضي سورية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول رد سوري على اتفاق أمريكا وتركيا حول المنطقة الآمنة النعيم نيوز.

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