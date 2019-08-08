انفوغرافيك..عمليات إرادة النصر الثالثة

2019/08/08 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يعلن ختام عملياته في "إرادة النصر" الثالثة بتحقيق كامل أهدافها

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