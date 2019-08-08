الحكومة المحلّية في نينوى تُباشر بصرف تعويضات المُتضررين من داعش

2019/08/08 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق باشرت الحكومة المحلية في محافظة #نينوى، اليوم الخميس، بصرف تعويضات ذوي الشهداء ممن قُتِلوا على يد تنظيم #داعش إبّان سيطرته على المحافظة.وقال عضو مجلس محافظة […]

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