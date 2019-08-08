2019/08/08 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- حذر مسؤول كوردي في الادارة الذاتية، من "صراع كارثي" إذا اقدمت تركيا على شن هجوم على المناطق الكوردية في شمال شرق سوريا.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول بدران جيا كرد قوله إنه في حالة وقوع هجوم سيكون على معظم القوات الانتشار على الحدود مع تركيا ولن تستطيع مطاردة الخلايا النائمة لتنظيم داعش أو حراسة آلاف السجناء من التنظيم.

وأضاف أن نتائج المحادثات الأمريكية-التركية لا تزال غير واضحة، وقال "نحن كإدارة ذاتية نرجح ونرغب الحل السياسي والحوار كخيار استراتيجي".

وتابع "لكن إذا استنفذت تلك الجهود الإقليمية والدولية سنكون مع مواجهة عسكرية قوية وشاملة".

واضاف أن وقوع هجوم تركي سيؤدي إلى "صراع كارثي" يبذل المسؤولون في قوات سوريا الديمقراطية أقصى ما في وسعهم لمنع حدوثه من خلال المحادثات مع الدول الأجنبية.

ومضى يقول "الصمت الأوروبي لا يخدم الاستقرار والحل السياسي والقضاء على الإرهاب، وكذلك الموقف الروسي غير جدي لعرقلة أي عدوان محتمل على مناطقنا".

وقال آلدار خليل، وهو سياسي كوردي كبير، إنه لا يتوقع أن تتراجع واشنطن وحلفاؤها عن مساعدة قوات سوريا الديمقراطية في مكافحة الخلايا النائمة لتنظيم داعش من أجل تأمين المنطقة.

وأضاف أن "هذه التهديدات هي خطيرة وجدية ولها تداعيات خطيرة على سوريا والمنطقة".

وتابع قائلا "نحن لا نريد حربا مع أي طرف لكن في حال تعرضنا لأي هجوم لن نكون متفرجين، وخيار الدفاع عن الذات هو خيارنا بكل تأكيد".

وكانت تركيا والولايات المتحدة قد اتفقتا مؤخراً على تأسيس مركز عمليات مشترك لإدارة شريط من الأراضي على الحدود التركية.

واعتبرت وزارة الخارجية السورية الخميس الاتفاق التركي الامريكي "تصعيداً خطيراً و"اعتداء فاضحا" على سيادة ووحدة أراضي سوريا.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورد سوريا يحذرون: أي هجوم تركي سيفجر "صراعاً كارثياً" ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورد سوريا يحذرون: أي هجوم تركي سيفجر "صراعاً كارثياً" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).