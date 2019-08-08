سامسونج تكشف عن هاتفها الجديد نوت-10.. بخصائص تتحدى هواوي

2019/08/08 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أماطت شركة سامسونج اللثام عن نسخة جديدة من هاتفها الذكي جالاكسي نوت تعمل بشبكة الجيل الخامس وتتمتع بخصائص كاميرا محسنة، أملا في أن يساعدها هذا الطراز المتميز في إنعاش أرباحها المتراجعة وتوسيع الفجوة مع منافستها هواوي.وبرزت سامسونج إلكترونيكس كأكبر مستفيد من المتاعب التي تعرضت لها هواوي تكنولوجيز في الربع الثاني، إذ حققت […]

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