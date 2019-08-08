قادماً من أمانة بغداد .. اموري عيدان يوقع على كشوفات الصناعات الكهربائية

2019/08/08 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ اثير الشويلي وقع اليوم الخميس لاعب فريق أمانة بغداد السابق اموري عيدان على كشوفات فريق الصناعات الكهربائية من اجل تمثيلهم في الموسم المقبل ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.وقال اموري عيدان في تصريح خاص سأدخل في تحدي جديد مع فريق الصناعات الكهربائية ، وسأكون عند حسن ظن الادارة والجهاز الفني وأقدم كل ما لدي من

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