2019/08/08 | 13:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب علي سعدون اللامي - لم ينفذ من البرنامج المرسوم للحكومة الحالية سوى 20% فقط) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: JqHWrSg7t3s
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب علي سعدون اللامي - لم ينفذ من البرنامج المرسوم للحكومة الحالية سوى 20% فقط) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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