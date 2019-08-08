ابو بكر البغدادي .. يرشح

2019/08/08 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

نشرت وسائل اعلام عربية، عن الاعلام المحسوب على "داعش" انباء تفيد بترشيح زعيم داعش الارهابي أبو بكر البغدادي، العراقي عبد الله قرداش، خليفة له، وفق الإعلام المحسوب على التنظيم.

وقالت، أن البغدادي، رشح التركماني الأصل عبد الله قرداش، من قضاء تلعفر غرب الموصل لرعاية أحوال المسلمين، بح...

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