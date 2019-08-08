2019/08/08 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس حددت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، الأول من تشرين الاول موعداً نهائياً لاستلام قوائم الاحزاب المشاركة بالانتخابات.وقال الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات رياض البدران في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مجلس المفوضين واستنادا الى الجدول الزمني لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم المقرر اجراؤها في الاول من نيسان من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تحدد الأول من تشرين الاول موعداً نهائياً لاستلام قوائم الاحزاب المشاركة بالانتخابات وكالة خطوة برس.

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