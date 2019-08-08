2019/08/08 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ المركز الخبري الوطني NNC كشف مصدر خاص، اليوم الخميس، عن جلسة سيعقدها مجلس محافظة ذي قار مساء اليوم لانتخاب محافظ جديد.وقال المصدر للمركز الخبري الوطني NNC، إن مجلس محافظة ذي قار سيعقد اجتماعا مساء اليوم لانتخاب عادل الدخيلي محافظا جديداً.وأضاف أن الاجتماع سيعقد بعد أن توصل سائرون والحكمة الى اتفاق بشأن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس ذي قار يجتمع اليوم لانتخاب محافظ جديد..ومصدر يكشف الأوفر حظاً المركز الخبري الوطني.

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