العراق يخفض سعر خام البصرة الخفيف

2019/08/08 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفض العراق سعر النفط الخام لحقول محافظة البصرة من النوع الخفيف.وأفادت وثيقة تسعير اليوم الخميس أن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في سبتمبر أيلول بمقدار 40 سنتا إلى 1.75 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة مقارنة مع الشهر السابق.وتحدد سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته عند

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