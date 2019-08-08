2019/08/08 | 14:24

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الداخلية تصدر بياناً بشأن القبض على العقل المدبر لعملية الهروب من سجن القناة

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت قيام خلية الصقور الاستخبارية بتنفيذ عمليتين نوعيتين اسفرتا عن القبض على مطلوبين بتهم قتل وسطو مسلح.

وقالت المديرية " أن خلية الصقور الاستخبارية في النجف تمكنت من القاء القبض

بغداد اليوم- بغداد

أبدى النائب كاظم فنجان الحمامي، الخميس (8 اب 2019) اعتراضه الشديد على اختيار قيصر أحمد عگلة لمنصب مفتش عام جهاز مكافحة الإرهاب، مطالباً مكتب رئيس الوزراء بإعادة النظر بالقرار 47 الذي اصبح بموجبه قيصر مفتشا عاماً لجهاز مكافحة الإ

بغداد اليوم-بغداد

استقبل رئيس اركان الجيش، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، الخميس، 08 آب، 2019، المفتش العام الجديد لوزارة الدفاع، زياد التميمي.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، ا

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