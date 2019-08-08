قائد شرطة النجف الاشرف يوجه بفتح الطرق المغلقة بمقبرة وادي السلام

2019/08/08 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمديرية شرطة المحافظة، وحصل عليه موقع "الغدير"، ان" قائد الشرطة سكر، تفقد مساء الاربعاء مقبرة وادي السلام من أجل تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بعيد الاضحى المبارك".واضاف، ان" سكر أمر بإزالة العوارض الكونكريتية داخل المقبرة القديمة وفتح الشوارع المغلقة منذ سنوات وبوابات جديدة لتسهيل حركة مرور المركبات والمواطنين".انتهى..م.م

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