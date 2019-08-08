2019/08/08 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة تهدف للقضاء على الظواهر الداخلية في المجتمع , أقامت مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية مؤتمرا يضم شيوخ عشائر العراق , لغرض معالجة القضايا المجتمعية.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مديرية شؤون العشائر تعقد مؤتمراً لمعالجة القضايا المجتمعية النعيم نيوز.

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