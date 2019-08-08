2019/08/08 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أغلقت الإمارات رسميا القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر والمتعلقة بالانتهاكات التجارية الممارسة من قبل الأخيرة بحقها، عبر جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية.ويأتي ذلك بعد سحب قطر إجراءاتها التمييزية التي كانت سببا لنشوء الخلاف بينها وبين دولة الإمارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.وكانت قطر قد اتخذت إجراءات تمييزية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإمارات تسحب شكوى رفعتها ضد قطر وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تسحب شكوى رفعتها ضد قطر) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تسحب شكوى رفعتها ضد قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).