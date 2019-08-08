2019/08/08 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أبدى النائب كاظم فنجان الحمامي، اعتراضه “الشديد” على اختيار قيصر أحمد عگلة لمنصب مفتش عام جهاز مكافحة الإرهاب، مطالباً مكتب رئيس الوزراء بإعادة النظر بالقرار (٤٧) الذي اصبح بموجبه (قيصر) مفتشا عاماً لجهاز مكافحة الإرهاب.واشار النائب الحمامي، في بيان اصدره مكتبه، الى “حالة فريدة من نوعها، وهي ان مكتب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحمامي يؤشر “حالة فريدة” لشمول “عگلة” بالأمر الديواني: المشتكى لله المركز الخبري الوطني.

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