بدء تنفيذ مشاريع خدمية بكلفة 9 مليارات دينار في ديالى

2019/08/08 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس، عن بدء تنفيذ مشاريع خدمية بكلفة تسعة مليارات دينار.وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة) عدنان التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “شركات محلية باشرت بتنفيذ 9 مشاريع خدمية في 5 قطاعات رئيسية ابرزها الطرق والكهرباء والتربية داخل قضاء المقدادية”.واضاف التميمي، أن […]

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