2019/08/08 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2O-QuUJ9RY4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العقابي: سيتم الكشف عن رؤوس كبرى سياسية وامنية متورطة بصالات القمار) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العقابي: سيتم الكشف عن رؤوس كبرى سياسية وامنية متورطة بصالات القمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).