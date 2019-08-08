تعيين مفتش عام جديد لوزارة الدفاع

2019/08/08 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

استقبل رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، المفتش العام لوزارة الدفاع زياد التميمي الذي تسنم منصبه القيادي الجديد خلفا لرائد

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