2019/08/08 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عقدت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا لمناقشة التقرير نصف السنوي لنشاطات اقسام الضمان وانجازاتها في بغداد والمحافظات.

واكد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد والضمان الاجتماعي تناقش تقرير نشاطات الاقسام وانجازاتها في بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد والضمان الاجتماعي تناقش تقرير نشاطات الاقسام وانجازاتها في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).