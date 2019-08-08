صحة كربلاء تطلق حملة توعوية ضد الالعاب النارية

2019/08/08 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اطلقت دائرة صحة كربلاء المقدسة، الخميس، حملة توعوية لإنقاذ الأطفال من مخاطر إستعمال الألعاب النارية والأسلحة البلاستيكية الحاوية على (الصجم) والمُفرقعات خلال عيد الاضحى المبارك.وقال مسؤول اعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحملة تحث على الأبتعاد عن الألعاب النارية والأسلحة التي تحتوي على أشعة ليزرية لتأثيرها على العين، فضلا عن تأثيراتها […]

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