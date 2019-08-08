2019/08/08 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسواق غزة تشكو القلة بسبب الحصار وقلة الرواتب , حيث حرم ذلك الأمر الغزيين رسم الفرحة على وجوه ذويهم.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحصار وأزمة الرواتب يؤثران سلباً على أسواق غزة النعيم نيوز.

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