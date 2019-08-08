2019/08/08 | 14:38

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الجيش ينفذ عملية إستباقية في عمق صحراء جزيرة نينوى

الخميس

08

أب

2019 :

02:26 pm

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نفذت قيادة فرقة المشاة العشرون عملية استباقية واسعة في صحراء جزيرة

غرب قضاء البعاج بأشراف مباشر من قبل قائد الفرقة . مراسل آفاق المرافق للقطعات العسكرية أوضح أن قطعات الجيش عثرت على

أكثر من خمسة أنفاق ومضافات حيث كانت تستخدم من قبل عناصر داعش

الإرهابي وتم تدمير وردم جميع المضافات من قبل الجهد الهندسي للفرقة ،

مبيناً أن هذه العملية جاءت وفق معلومات دقيقة من قبل الجهد

الاستخباري التابع لقيادة الفرقة ضمن عملية إرادة النصر الثالثة.

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