2019/08/08 | 14:38

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توصيات لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي

الخميس

08

أب

2019 :

02:24 pm

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أكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي ضرورة التنسيق بين مؤسسات

الدولة ومحاربة الفساد ومعالجة الروتين بإعتماد التبادل

الالكتروني.عضو اللجنة النائبة فيان صبري أوضحت أن تقرير لجنتها النصف سنوي يوصي

بإعادة النظر بالبرنامج الحكومي واستخدام معايير فعلية وعلمية

وإستضافة المسؤولين لتحقيق البرنامج الحكومي ، داعية اللجان النيابية

لأن تعيد حسابات عملها مع المؤسسات وتقدم التشريعات التي تصب بالمصالح

الفعلية للبلد ، وبينت أن التقرير أوصى بتنويع الاقتصاد ودعم قطاعات

السياحة والزراعة والتجارة وحماية المنتج المحلي واستخدام التكنولوجيا

للقضاء على الارهاب .

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