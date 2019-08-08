السيد عمار الحكيم يستقبل جرحى الجيش العراقي

2019/08/08 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، الخميس، عدداً من جرحى ابطال الجيش العراقي.

وقال السيد الحكيم في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، "بفخر واعتزاز استقبلنا عدداً من جرحى ابطال الجيش العراقي المغوار الذين نالوا وسام التضحية الخالد ابان معارك تحرير الارض من دنس الارهاب الداعشي".وأضاف الحكيم اننا "شاركناهم الهم والألم واكبرنا فيهم تفانيهم وتضحياتهم في سبيل عزة الوطن وكرامة شعبه والدفاع عن هيبته واستقلالية قراره".انتهى

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