طالب عراقي يبتكر جهازاً مهما لمساعدة المكفوفين على المشي

2019/08/08 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أبتكر الطالب في قسم هندسة السيطرة والنظم بالجامعة التكنولوجية صادق منير نجم، جهاز حزام لمساعدة المكفوفين على المشي.

وبحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "يمكن لهذا الجهاز الذي تم تسجيله كنموذج صناعي مبتكر في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مساعدة المكفوفين على تحسس العوائق وتحديد اتجاهها باستخدام الموجات فوق الصوتية والتنبيه باقتراب العائق عن طريق الاهتزاز من نفس اتجاه اقتراب العائق, فضلا عن سهولة استخدامه وخفة وزنه".انتهى

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