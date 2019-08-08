2019/08/08 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قالت الخارجية البحرينية، إن تصريحات إيران بشأن مؤتمر الملاحة البحرية تعكس نهجها المزعزع لأمن المنطقة، وتعكس إصرارها على عرقلة كافة المبادرات لتعزيز حرية الملاحة البحرية في الخليج.وقالت الخارجية في بيانها اليوم الخميس: “تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يعكس نهج إيران الذي يتناقض تماما مع كل ما فيه خير وصالح دول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية البحرينية تدين تصريحات إيران حول مؤتمر المنامة العسكري وكالة خطوة برس.

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