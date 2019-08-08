مصرع 10 اشخاص بنزاع عشائري جنوبي بغداد

2019/08/08 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمصرع 10 اشخاص بنزاع عشائري في منطقة عرب جبور جنوبي بغداد.وقال المصدر، لـ/بدر نيوز/، ان “نزاعا عشائريا جرى في منطقة عرب جبور ، اسفر عن مصرع 10 اشخاص”.هذا وتشهد بعض مناطق بغداد بين الحين والاخر نزاعات عشائرية تسفر عن مصرع واصابة عدد من الاشخاص.

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