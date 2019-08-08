2019/08/08 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية يوم الخميس عن القاء القبض على العقل المدبر لفرار عدد من السجناء من مركز شرطة شرقي العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان اليوم، انه "من خلال المتابعة الميدانية، وجمع المعلومات، تمكنت قوة مشتركة من مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وقوات الجيش الماسكة للأرض من القاء القبض على احد الفارين من مركز شرطة القناة ببغداد، بعد ان حاول مقاومة القوة المنفذة للواجب بإطلاق النار بالاشتراك مع صاحب الدار التي كانت تأويه شرقي العاصمة بغداد".

واضاف البيان انه "قد اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اصوليا"، مشيرا الى انه "يعد هذا المتهم العقل المدبر لعملية هروب السجناء، وهو من اخطر المتهمين في قضايا المخدرات".

وكانت محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية قد اعلنت يوم الاثنين عن توقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب متهمين بقضايا مخدرات من احد مراكز الشرطة.

وذكر المركز الإعلامي القضاء الاعلى في بيان أن "المحكمة اتخذت الاجراءات القانونية واصدرت امر بتوقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب 14 متهما بقضايا مخدرات بينهم محكوم بالسجن"، لافتا الى ان "عدد المتهمين الهاربين 14 متهماً بينهم مدان صدر حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بحقه".

وأصدر وزير الداخلية، ياسين الياسري، أمرًا بإقالة 3 مسؤولين، هم قائد شرطة بغداد، ومدير شرطة الرصافة، ومدير قسم باب الشيخ، بعد هروب الموقوفين.

كما قرر حجزهم في مقر الوزارة، بالإضافة إلى حجز ضباط مركز شرطة القناة، وجميع عناصر الشرطة، الذين كانوا مكلفين بالواجب أثناء الحادث.

وشهدت بغداد فور هروب هؤلاء، إجراءات أمنية مشددة، وإغلاقًا شبه كامل لمداخلها، وعمليات تدقيق بحثًا عن الهاربين وقد نجحت في القاء القبض على اغلبهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الاشتباك معه .. القوات الامنية تعتقل العقل المدبر لهروب السجناء ببغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الاشتباك معه .. القوات الامنية تعتقل العقل المدبر لهروب السجناء ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).