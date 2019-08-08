2019/08/08 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم محافظ الديوانية الجديد زهير علي الشعلان مهامه رسميا اليوم ، بعد ان ادى اليمين الدستوري وصدور المرسوم الجمهوري بتعيينه محافظا.وكان مجلس محافظة الديوانية انتخب زهير علي الشعلان عن ائتلاف دولة القانون محافظا للديوانية يوم الاثنين الماضي الخامس من آب الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زهير الشعلان يتسلم مهامه محافظا للديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زهير الشعلان يتسلم مهامه محافظا للديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).