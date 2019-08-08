امانة بغداد تجري حملة لازالة التجاوزات

2019/08/08 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن اجراء حملة لازالة التجاوزات شرقي وجنوبي العاصمة .واوضحت الامانة في بيان ، ان ملاكاتها في بلدية الشعب قامت بحملة اغلقت خلالها العديد من المطاعم والمقاهي الشعبية ضمن شارع المشاتل المحلة 315 والمؤجرة كمشاتل وقام مستأجروها بتغيير جنس العمل الى مطاعم ومقاه شعبية وغيرها ، ما دعا الكوادر البلدية الى القيام […]

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