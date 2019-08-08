الداخلية تكشف تفاصيل عملية اعتقال العقل المدبر لهروب السجناء من سجن القناة

2019/08/08 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية، الخميس، تفاصيل عملية اعتقال العقل المدبر لهروب السجناء من سجن القناة.

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