بنزاع عشائري.. مصرع 8 اشخاص جنوبي بغداد

2019/08/08 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، بمصرع 8 اشخاص بنزاع عشائري في منطقة عرب جبور جنوبي بغداد.

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