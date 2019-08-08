2019/08/08 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يصدر بيان ادانة واستنكار لجرائم المقابر الجماعية ويوجه باستخراج الأدلة الجنائية والإسراع في الكشف عن هوية رفات الضحايا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/08 | 14:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصدر بيان ادانة واستنكار لجرائم المقابر الجماعية ويوجه باستخراج الأدلة الجنائية والإسراع في الكشف عن هوية رفات الضحايا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصدر بيان ادانة واستنكار لجرائم المقابر الجماعية ويوجه باستخراج الأدلة الجنائية والإسراع في الكشف عن هوية رفات الضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).