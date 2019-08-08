بعد انفراد (واع) باعلان اعتقاله.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على العقل المدبر لعملية هروب الموقوفين من مركز شرطة القناة

2019/08/08 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على احد الفارين من مركز شرطة القناة ببغداد.

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