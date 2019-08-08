ارتياب كردي من التفاصيل الغامضة للاتفاق الأميركي التركي في سوريا

2019/08/08 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القامشلي (سوريا) – أعرب مسؤول سياسي كردي كبير الخميس عن ارتياحه لـ الاتفاق الأميركي التركي الرامي إلى إقامة مركز عمليات مشتركة لشمال

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