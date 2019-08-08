الحشد الشعبي يعلن تطهير عدد من المناطق شمالي جلولاء في ديالى

2019/08/08 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت قوة من اللواء عشرين بالجيش والحشد الشعبي، من تطهير طريقين ومناطق عدة شمالي جلولاء في محافظة ديالى.

ونفذت قوة من اللواء عشرين عملية دهم وتفتيش وتطهير طريق قرية عرب فرج باتجاه الغابة، وطريق الإمام الشيخ بابا، وبستان علي مرداس، ومنطقة الحيتان، شمالي جلولاء، وأسفرت العملية عن تطهير هذه المناطق من دون أية خسائر.

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